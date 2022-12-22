Yusuf Erdoğan'a iki talip birden!

Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Ankaragücü, Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Yusuf Erdoğan'a iki talip birden!
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22 Aralık 2022 11:17
Transfer dönemi yaklaşırken, Trabzonspor'da forma giyen futbolculara ilgi gösteren kulüpler de ortaya çıkmaya başlıyor.

Bordo-mavili kulüple 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Erdoğan'a Süper Lig'den iki talip çıktığı öğrenildi. Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan, bu sezon 5 maçta 61 dakika süre alan ve skor üretemeyen futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Sol bek, sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Yusuf Erdoğan'a Ankaragücü'nün de ilgi duyguğu öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun geleceğinde Abdullah Avcı'nın vereceği karar etkili olacak.

Yusuf Erdoğan, daha önce 2.5 sezon Kasımpaşa forması giymişti.

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