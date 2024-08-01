Yusuf Dikeç ve Þevval Ýlayda Tarhan atýcýlýkta tarih yazdý

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarý'nda 10 metre havalý tabanca karýþýk takým kategorisinde gümüþ madalya kazanan Yusuf Dikeç-Þevval Ýlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarýný yazdýrdý. Finalde Sýrbistan'a 16-14 kaybeden ikili, gümüþ alarak Olimpiyat tarihinde atýcýlýkta ilk madalyamýzý kazandýrdý. Tarihi baþarýnýn kahramanlarýndan Þevval Ýlayda Tarhan'a, baþarýnýn sýrrýný ve neler hissettiðini sorduk, samimi cevaplar aldýk:



ÝNANILMAZ BÝR GURUR YAÞADIM "Benim hayalim asker olmaktý. Onlarýn silahlarýna ve kýyafetlerine hayrandým. Annemin yönlendirmesiyle atýcýlýk sporuna baþladým. O gün branþla ilgili hiçbir þey bilmiyordum. Voleybolcu olarak Olimpiyatlar'a katýlmayý hayal ederdim. Ama þimdi inanýlmaz bir noktadayým. Madalya baþarýsýný atýcýlýkla elde ettim. Altýn madalya alamamanýn burukluðu var. Birkaç gün içinde gümüþün tadýný çýkarmaya baþlarýz. Ýnanýlmaz bir gurur. Halkýmýza destekleri için çok teþekkürler.



ÞÝMDÝ HEDEF ALTIN MADALYA Baþarýnýn sýrrýný verecek olursam inanç ve çok çalýþmaktan geçiyor diyebilirim. Bu branþý seçecek gençlere önerim de hedef koyup inanmak ve çok fazla çalýþmak. Önlerine gelecek zorluklara raðmen pes etmemeleri, yollarýna devam etmeleri... Þu an elemelerde rekor kýrdýk. Herkes finalde bir rekor bekliyordu. Bunu baþardýk. Þimdi hedefimiz hem bireysel hem takým olarak altýn madalyayý ülkemize kazandýrmak. Bunun için tüm gücümüzle çalýþmalara devam ediyoruz."



