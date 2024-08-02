Yusuf Dikeç: 'Þans yanýmýzda deðildi'

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarý'nda atýcýlýk branþýnda Türkiye'ye gümüþ madalya kazandýran milli sporcu Yusuf Dikeç, Demirören Haber Ajansý'na açýklamalarda bulundu.Tüm dünyada özellikle sosyal medyada fenomen hale gelen Dikeç, "Paris Olimpiyatlarý ile birlikte 5'inci kez olimpiyatlarda mücadele ettim. Dünya Þampiyonasý, Dünya Kupasý, Avrupa Kupasý, Avrupa Þampiyonasý gibi ancak atmosferi, bir olimpiyat gibi olmuyor. Dünyanýn en iyilerinin 4 yýlda seçilerek katýlmýþ olduðu bir yarýþma. Belki de olimpiyatý olimpiyat yapan budur. Tabii baskýsý, stresi, müsabakanýn büyüklüðüne göre de artýyor. Daha fazla oluyor. Biz oraya gideceðiniz zaman 85 milyon insanýn dualarýyla gittik. Ýyi hazýrlandýk. Yine 5'inci olimpiyat olmasý münasebetiyle de bir önceki olimpiyatlardan tecrübe sahibiydik. Duygularýmýzý kontrol edebilmeyi öðrendik. Çok çalýþmanýn sonunda da madalyayý aldýk" diye konuþtu..Sosyal medyada imkansýzlýktan ekipmansýz yarýþtýðý yorumlarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný belirten Dikeç, "Bana sosyal medyada ekipman kullanmadýðým için 'Masrafsýz Amca' diyorlar. Sanki ekipmaný yokmuþ, gözlüðü yokmuþ, kulaklýðý yokmuþ gibi þeyler söyleniyor. Ben aslýnda genelde bunlarý kullanmayý sevmiyorum. Olmadýðýndan deðil sað olsun federasyonumuz, Bakanlýðýmýz hep yanýmýzda. Ancak ben gözlük, kulaklýk kullandýðým zaman kendimi rahat hissedemiyorum. Atýþ biraz da rahatlýk spordur. Bunlarý kullanmayý pek tercih etmiyorum. Daha önceki yarýþmalara da gittiðimiz zaman hakemler soruyordu 'kulaklýðýn var mý?' Yok. 'Peki gözlüðün var mý?' Yok. Niye diyorlardý? Ben de doðallýk diyordum. Ýnsanlar o resme baktýðý zaman rahatmýþýz gibi algýlýyor. Aslýnda iç dünyamýzda fýrtýnalar kopuyor. Oysa biz kendimizi daha böyle sakinmiþ, kontrollüymüþ gibi yansýtmak zorundayýz. Kendimizi kontrol etmek zorundayýz. Çünkü o yarýþmada da kalbimiz içinden çýkacakmýþ gibi oluyor. Yorumlara gelince, gençlere þunu da söylüyorum; tabii ki bir sporcunun en büyük amacý yurt dýþýna gittiðin zaman madalya almak. Ancak bizim bir amacýmýz da kendi ülkemizi temsil etmektir. Ben bunu da özellikle kamplarda genç sporculara söylüyorum. 'Yurt dýþýna gittiðiniz zaman tabii baþarý alacaksýnýz ama üzerinizde Türk bayraklý üniforma varken ülke temsili de önemli' diyorum. Benim 5'inci olimpiyatým. 24 yýl oldu. Oradaki atýcýlarla artýk uzun yýllar yarýþtýðýmýz için birbirimizi tanýyoruz, görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Aslýnda bu oyuncu baþarýsý deðildir. Bu Türkiye'nin baþarýsýdýr. Ben sadece bana verilen rolü, bana verilen görevi elimden geldiðince yapmaya çalýþtýðýmý düþünüyorum" ifadelerini kullandý.Her atýcýnýn anatomik yapýsýna göre bir atýþ pozisyonu olduðunu söyleyen Dikeç, "Benim vücudumu daha stabil tutabilmek, kendimi daha rahat hissedebilmek ve vücut salýnýmýný durdurabilmek için elimi cebime koyuyorum. Onun dýþýnda öyle baþka bir þey yok. Aslýnda bazen çok üzülüyoruz. Atýcýlýk Federasyonu 1923'te kurulmuþ. Yani Cumhuriyetle yaþýt bir federasyon. Ama ne yazýk ki iþte atýcýlýk biraz daha tanýnmamýþ, geride kalmýþ. Eminim bizim ülkemizde çok fazla tanýnmayan batýcý sizlerle birlikte gelecekte gençlerimizi örnek olur. Yani birçok yerden görürler, izlerler. Ben þuna da inanýyorum, gençler bizleri geçecek. Çünkü baktýðýmýz zaman biz bu sene güçlü bir takýmýz. Daha ilerilere götüreceðiz ve daha çok madalyalar alacaðýz. Ben buna caný gönülden inanýyorum" dedi.Milli atýcý Þevval Ýlayda Tarhan ile takým olarak iyi bir sinerji yakaladýklarýný ifade eden Dikeç, "Ýlayda Haným zaten baktýðýnýz zaman geçmiþte Gençler Dünya Þampiyonu, Gençler Avrupa Þampiyonu oldu. Yani baþarýlý bir sporcu. Ben Ýlayda'ya þunu da söyledim, 'Benim 5'inci olimpiyatta görebildiðimi sen ilk olimpiyatta gördün' dedim. Yani gerçekten baþarýlý, yetenekli bir sporcu. Þimdiye kadar zaten bizim takýmýmýz, ekibimiz yoktu yakaladýk, yarýþmaya da çok iyi hazýrlandýk. Geçen sene dünya ikincisi olduk. Bu sene þubat ayýnda Brezilya'da Dünya Kupasý birincisi olduk. Bir ay önce Almanya'da yine birinci olduk. Bizim amacýmýz aslýnda oraya altýn madalya için gitmekti. Gerçekten altýn madalyayý hak edebilecek kadar da çalýþtýðýmýza inanýyorum. Çünkü haftanýn 6 günü ve günde 4 saat çalýþtýk ama bazen þans, nasip bizim yanýmýzda olmuyor. Sadece o yüzden kaybettiðimizi düþünüyorum. Oysa son ana kadar iyi mücadele ettik. Kendimiz iyi kontrol ettik. Sadece þans bizim yanýnýzda deðildi. 2028'e gideceðiz ve altýn madalya alýp geleceðiz" dedi.Milli Atýcý Yusuf Dikeç'in antrenörü Osman Erdinç Bilgili, Yusuf Dikeç ile 22 yýldýr birlikte çalýþtýklarýný belirterek, "Ayný takýmda yaþýyorduk. Yaklaþýk 4-5 senedir ben milli takým antrenörlüðüne geçtim. yine beraber çalýþmaya devam ediyoruz. Dostluðumuz zaten çok ayrý. Bu olimpiyatlar için aylardýr gece gündüz çalýþtýk diyebiliriz. Ýnsanlar bayramda 9 gün tatile giderken, biz tatilimize gidemedik. Yani çok büyük fedakarlýklarda bulunduk gerçekten. Tek amacýmýz vardý fakat amacýmýza tam ulaþamadýk diyebiliriz. Çünkü hedefimiz altýn madalyaydý. Aldýðýmýz gümüþ madalya olimpiyatlarda atýcýlýk branþýnda Türkiye tarihinin ilk madalyasý. Bu yüzden çok gururluyuz. Yusuf Dikeç son zamanlarda Türkiye'de fenomen olmuþ olabilir, tanýnmýþ olabilir ama dünya zaten tanýyordu. Yýllardýr konuþuluyordu. 2006'da atmýþ olduðu ateþli silahlardaki dünya rekoru 597 puanda hala kýrýlamadý. Dünya rekorunun 7-8 puan üzerine atarak kýrýldý bu rekor. O zaman gazeteler bir baþlýk atmýþtý Norveç'te ve Türkiye'de pek haber olmamýþtý. 'Yusuf Dikeç atýcý bir kýzla evlenir ve onlarýn bir çocuklarý olursa ancak o þekilde kýrýlabilir bu rekor' gibi bir baþlýk atýlmýþtý. Büyük bir gurur duymuþtuk. O zamandan beri 4 dünya þampiyonluðu, 5 Avrupa þampiyonluðu, sadece bu sene 1 ay önce Almanya'da Dünya Kupasý 1'inciliðimiz var, Brezilya'da, Dünya Kupasý 1'inciliðimiz var, Ýlayda'yla birlikte ayný þekilde. Çok kýymetli bir sporcu zaten kendisi. Yusuf ile çalýþmak zaten bir ayrýcalýk ama çok da büyük bir sorumluluk gerektiriyor haliyle. Dünya þampiyonluðumuz, Avrupa þampiyonluðumuz, Ýslam Oyunlarý 1'inciliðimiz, Akdeniz Oyunlarý 1'inciliðimiz hepsi tamam. Þu an olimpiyat madalyasýný tamamladýk. 2028'de inþallah altýn madalyayý alacaðýz" diye konuþtu.