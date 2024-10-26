ürkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladı.Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz'ın aldıkları 16-2'lik galibiyet sonucunda milliler, cumartesi günü TSİ 16.00'da yapılacak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.