Atıcılıkta, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda, milli sporcu Yusuf Dikeç altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın Györ kentinde yapılan şampiyonada Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde sıralama müsabakasında attığı 583 puanla finale yükseldi.
Milli sporcu, finalde attığı 241,6 puanla Alman Christian Reitz'e ait rekoru egale ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyona 26 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın Györ kentinde yapılan şampiyonada Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde sıralama müsabakasında attığı 583 puanla finale yükseldi.
Milli sporcu, finalde attığı 241,6 puanla Alman Christian Reitz'e ait rekoru egale ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyona 26 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın