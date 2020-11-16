"Yusuf Demir'in tarzı Messi gibi"

17 yaşındaki Türk asıllı Yusuf Demir, Rapid Wien'deki performansıyla son dönemin ilgi çeken ismi olmayı başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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'Yusuf Demir'in tarzı Messi gibi'
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16 Kasım 2020 20:25
Rapid Wien formasıyla gösterdiği performans ilgi çeken genç oyuncu Yusuf Demir, şimdiden bir sonraki adresi için merak uyandırıyor.

Genç oyuncunun menajeri Emre Öztürk, oyuncusunu Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'yle kıyaslıyor.

"BÜYÜK MESSI HAYRANI"

Emre Öztürk açıklamasında; "Yusuf çok yaratıcı, top sürmesi iyi ve sol ayağıyla harika işler yapıyor. Oynama şekli Messi'yi andırıyor. Yusuf büyük bir Messi hayranı. Onun sahada yaptığı her şeyi deviyor. Eskiden onun formalarıyla oynardı." dedi.

14 yaşından beri on numara oyuncusunun menajerliğini yapan Emre Öztürk; "Onun için net bir kariyer planımız var. İkinci aşamaya geçmeye çok yakınız. Bir gün Barcelona için oynamak istiyor ancak ikinci aşama için en mantıklı nokta Almanya olacaktır. Telefonum her gün çalıyor ve yeni bir talip ortaya çıkıyor." dedi.

17 yaşındaki Yusuf Demir, bu sezon Avusturya ekibiyle çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.



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