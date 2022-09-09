Yusuf Demir: 'Türkiye'nin en büyük takımına geldim'

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı genç yetenek Yusuf Demir, transferinin ardından açıklamalarda bulundu.



Transferi hakkında konuşan Yusuf Demir "Bütün emek verenlere teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. İnşallah en tepede yer alacağız." dedi.



Stat ve atmosferle ilgili konuşan Yusuf Demir "Hep gördüm ama kendim hiç gelememiştim buraya. Bu nedenle çok sabırsızlanıyorum. Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarlarımız çok müthiş. İlk maç için sabırsızlanıyorum, bekleyemiyorum." ifadelerini kullandı.



TRANSFER MALİYETİ



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.



Açıklamada, bonservis bedelinin 4 sezon boyunca 5 taksitte ödeneceği aktarıldı.



Dört yıllık sözleşme imzalanan Yusuf Demir'e ise sezon başına sırasıyla 650 bin avro, 750 bin avro, 850 bin avro ve 950 bin avro ödeneceği kaydedildi.











