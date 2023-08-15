Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri: Galatasaray'da Yusuf Demir, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Basel'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu
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15 Ağustos 2023 12:59
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 13:16
Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir için yeni bir gelişme yaşandı. 

İsviçre'nin Basel takımı, Yusuf Demir'i kiralama + satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. 

Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama bedeli alacağı ve opsiyonun zorunlu olmadığı sözleşmede Yusuf'un belli bir maç oynama zorunluluğu var.



OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmadı. Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı. 

 

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