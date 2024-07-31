Yusuf Demir'in kaderi Okan Buruk'a bağlı!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılılarda geçen sezon Basel'e kiralanan Yusuf Demir, bu sezon takımda kalmak istiyor. 21 yaşındaki futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek. Okan Buruk, genç futbolcunun kampa en hazır gelen isimlerden biri olduğunu söylemişti.
Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'tan gelecek rapor doğrultusunda Yusuf Demir için hamle yapacak.
Sarı-kırmızılılarda geçen sezon Basel'e kiralanan Yusuf Demir, bu sezon takımda kalmak istiyor. 21 yaşındaki futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek. Okan Buruk, genç futbolcunun kampa en hazır gelen isimlerden biri olduğunu söylemişti.
Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'tan gelecek rapor doğrultusunda Yusuf Demir için hamle yapacak.