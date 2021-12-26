Yusuf Demir'in Barcelona serüveni kısa sürüyor!

Sezon başında kiralık olarak transferi gerçekleşen Yusuf Demir'in Barcelona kariyeri kısa sürüyor. Katalan ekibi, satın alma opsiyonu bulanan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi.

, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Demir'in Barcelona serüveni kısa sürüyor!
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26 Aralık 2021 12:28
Barcelona, sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından satın alma opsiyonlu kiraladığı Yusuf Demir'la ilgili dikkat çeken bir karar verdi.

Marca'da yer alan habere göre Katalan ekibi, 10 maçta oynaması halinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek olan Yusuf Demir'i oynatmama kararı aldı.

Bu zamana kadar 9 maça çıkan Türk asıllı futbolcunun ekonomik durumlar nedeniyle bonservisin almama kararı veren Barcelona'nın devre arasında Yusuf'u takımdan göndereceği belirtildi. Yusuf'un önce Rapid Wien'e döneceği, sonrasında ise oynayabileceği bir takıma Transfer olacağı öne sürülürken Barcelona'da kalmayacağının kesin olduğu aktarıldı.

Yusuf Demir, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta, gol ve asist katkısı yapamadı.


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