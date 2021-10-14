Yusuf Demir için Türkiye ihtimali kalmadı

Rapid Wien'den Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olan Yusuf Demir'in, bundan böyle Türkiye Milli Takımı forması giyme şansı kalmadı. Tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, ilk olarak Avusturya formasıyla 28 Mart'ta bir resmi maça çıkmasına rağmen, bu milli araya kadar Türkiye'ye geçiş yapma hakkını koruyordu.



Dördüncü resmi maçı olunca limiti aştı



Avusturya A Milli Takımı'nda Yusuf Demir bu milli arada deplasmanda Faroe Adaları'na karşı forma giyince, milli takım tercihini değiştirip Türkiye'de oynama hakkını kaybetti. Sadece iki dakika forma giydiği bu Dünya Kupası eleme maçı, Barcelonalı futbolcunun Avusturya'daki dördüncü resmi maçı oldu.



FIFA'nın tanıdığı yeni geçiş hakkını yitirdi



FIFA'nın tanıdığı yeni milli takım değiştirebilme hakkına göre; 21 yaşın altındaki bir oyuncu, ilk a milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymişse, oynama uygunluğu olan ikinci bir milli takıma geçebiliyor. Genç futbolcu Barça formasıyla bu sezon dört La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyerken, ilk performansları Katalan ekibinde heyecan yarattı.





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