Yusuf Demir için son şans!

Galatasaray'da Yusuf Demir, ilk yarının kalan diliminde daha fazla forma şansı bulacak. 21 yaşındaki futbolcu, bu şansı iyi kullanamazsa devre arasında kiralanacak. Yusuf, bu kez de beklenen performansa gösteremezse yollar kesin olarak ayrılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir için son şans!
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18 Kasım 2024 09:39
Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir ile ilgili planı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında Mauro Icardi'nin de sakat olması nedeniyle genç oyuncuya hücum hattında daha fazla süre vereceğini açıkladı. İlk yarının sonuna kadar daha fazla forma şansı bulacak 21 yaşındaki futbolcu, bu şansı iyi değerlendiremezse devre arasında başka bir takıma kiralanacak.

KESİN VEDA İHTİMALİ

Yusuf Demir, kiralanacağı takımda da beklenemezse bu kez yollar kesin olarak ayrılacak.

Galatasaray, 21 yaşındaki Yusuf Demir'i 2021 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden genç futbolcu, Galatasaray'da 10 maçta süre buldu.


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