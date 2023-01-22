Yusuf Demir için flaş transfer gelişmesi!

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.Takımdan ayrılacağı gündeme gelen genç futbolcu Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı.Galatasaray'ın bonservisine 6 milyon euro ödediği Yusuf Demir'e ilk resmi teklif Ümraniyespor'dan gelmişti.19 yaşındaki yıldız, TFF'den kiralama konusunda sorun olmadığını öğrenen Süper Lig ekibine olumsuz cevap verdi.Genç yıldızın menajeri Philippe Degen de transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Degen, konuyla ilgili şunları söylemişti: "Galatasaray bizim için birkaç aylık proje değil. Mertens, Mata gibi yıldızları kesmek kolay değil. Yusuf'un keyfi yerinde. 2026'ya kadar sözleşmesi var ve burada kalacak."Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı. Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, o sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Sezon başında 6 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro... A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi. Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.