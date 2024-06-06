Yusuf Demir geri dönüyor

Galatasaray'ın İsviçre ekibi Basel'e kiraladığı Yusuf Demir, geri dönmeye hazırlanıyor.
Cimbom'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki 10 numara, sosyal medya hesabından bireysel antrenman görüntülerini paylaştı.
Demir, geçen sezon Basel'de toplam 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer alırken, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Cimbom'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki 10 numara, sosyal medya hesabından bireysel antrenman görüntülerini paylaştı.
Demir, geçen sezon Basel'de toplam 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer alırken, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU