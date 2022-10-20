Yusuf Demir'den TFF'ye 'yerli' başvurusu

Galatasaray'ın bu sezon transferin son gününde Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, yerli statüsünde oynayabilmek için atağa kalktı.



4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyerek Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan 19 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan kural gereği yabancı sayılıyor.



Babası Trabzonlu olan ve Türkiye'de yerli olarak forma giyebilmek için avukatları aracılığıyla bir dosya hazırlayan genç kanat oyuncusu, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.



TFF Hukuk Kurulu'nun konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra TFF yönetimine bir rapor sunacağı bildirildi





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