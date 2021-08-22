Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti

Türk asıllı Avusturyalı 18 yaşındaki Yusuf Demir, Barcelona formasıyla resmi maça çıkarak Messi'nin ardından Katalan ekibinin formasını giyen en genç oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti
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22 Ağustos 2021 01:48
Barcelona'nın Athletic Bilbao deplasmanından 1 puanla döndüğü maçta bir ilk yaşandı.

Katalan ekibinin kadrosuna bu yaz kattığı Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, maçta oyuna dahil olarak kulüp tarihine girdi. 18 yaşındaki Yusuf Demir, Leo Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga'da maça çıkan en genç yabancı futbolcu oldu.

Maçın 62. dakikasında Martin Brithwaite'ın yerine oyuna giren Yusuf Demir, sahada kaldığı 28 dakikada 18 kez topla buluştu, 9 isabetli pas ve 1 başarısız orta girişiminde bulundu.


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