Yusuf Demir, Barcelona'dan ayrılıyor!

Barcelona'nın Rapid Wien'den 10 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.



ALMAN EKİPLERİ PEŞİNDE!



İspanyol Gazetesi Sport'ta yer alan haberlere göre; Barcelona'da 10 maçta forma giymesi durumunda satın almak opsiyonu devreye girecek genç futbolcunun şu ana kadar toplam 9 maçta süre aldığı aktarılırken, genç futbolcunun peşinde Alman ekiplerinin bulunduğu belirtildi.



BARCELONA İZİN VERECEK



La Liga'da şu an 8. sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Barcelona'nın yapacağı yeni transfer için kadroda boşluklar açmak istediği ve Yusuf Demir'in de opsiyonunu kullanmayıp, genç yıldızın istediği kulüplerle görüşmesine izin vereceği kaydedildi.



Medyada yer alan haberlerde; genç futbolcunun, sıradaki durağının Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen gibi ekipler olabileceği aktarıldı.



Öte yandan Yusuf Demir'in temsilsicinin ise çıkan haberler karşısında şimdilik yorum yapmadığı ifade edildi.





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