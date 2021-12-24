Yusuf Demir Barça'ya veda ediyor!

Barcelona'nın, sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'in, '10 maç oynarsa satın alınır' maddesini devreye sokmak istemediği ve bu yüzden oyuncunun artık Barcelona formasını giyemeyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Demir Barça'ya veda ediyor!
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24 Aralık 2021 16:28
Barcelona'nın, 10 maç oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Yusuf Demir'i kadroda düşünmediği öne sürüldü.

Marca, Katalan ekibi ve Rapid Wien arasındaki anlaşmaya göre, Yusuf Demir'in, Barcelona için 10 maç oynaması durumunda 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonun devreye gireceğini aktardı.

Ancak, İspanyol kulübünün mali durumu göz önüne alındığında kulüp, Yusuf Demir'i gerekli bir masraf olarak görmediği için bu seçeneği kullanmak istemediği ve oyuncunun bir daha Katalan kulübünün formasını giyemeyeceği ifade edildi.

Yusuf Demir, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta, gol ve asist katkısı yapamadı.


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