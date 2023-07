Yusuf Can Zeybek'e coşkulu karşılama

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek için memleketi Antalya'da karşılama düzenlendi.



Zeybek, Antalya girişindeki Döşemealtı ilçesinde ailesi ve taraftarları tarafından karşılandı. Burada kendisini bekleyenleri selamlayan Zeybek, sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi.



ŞEHİRİ TURLADI



Zeybek, ardından üstü açık otobüs ve araç konvoyuyla vatandaşları selamlayarak şehir turu attı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi binası önünde gerçekleştirilen törende belediye başkanı Muhittin Böcek; başpehlivan Zeybek, aynı güreşlerde ikincilik elde eden İsmail Balaban ve güreşlere katılan pehlivanları tebrik edip, hediyeler ve ödül verdi.



HEDİYELER VERİLDİ



Böcek, burada yaptığı konuşmada, ata sporunda kendilerini onurlandıran güreşçileri gözlerinden, onları bugüne getiren annelerinin de ellerinden öptüğünü belirterek "29 yıldır Antalya'da güreş severlerle bütün güreşlere katıldık. Antalya'ya 2006 yılında Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde Osman Aynur, 2013, 2017'de İsmail Balaban, 2019'da Ali Gürbüz, 2022'de Mustafa Taş, 2023'te Yusuf Can Zeybek ile cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında altın kemeri getirdik. Yusuf Can Zeybek'i tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 2024'te altın kemeri Antalya'ya getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Törende ayrıca bir işadamı tarafından Zeybek'e otomobil ve 1 milyon lira hediye edildi.



"EBEDİ KEMERİ İSTİYORUM"



Törenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamında gazetecilere açıklama yapan Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, çok mutlu olduğunu söyledi.



Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Antalya'ya altın kemeri getirdiği için gururlu olduğunu vurgulayan Zeybek, Üst üste 3 kez kazanıp, altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Güreşi çok seviyoruz. Antalya güreşi çok seviyor. Başkanımız bizi destekliyor. Çalışmayı bırakmayacağız. Güreşten önce Edirne'ye gittiğimde 'Kemeri alıp bu caddede yürümek istiyorum.' dedim. Bu duyguyu Dünya Şampiyonası'nda da hissettim ve dünya ikincisi oldum. Edirne'de de aynı hisleri hissettim ve kemeri almak nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.