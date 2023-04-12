Haber Tarihi: 12 Nisan 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 15:07

Yüsra Geyik dans videosu ile olay oldu! İşte o video

Yüsra Geyik dans videosu ile olay oldu! Arka Sokaklar dizisinde yıllarca Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yeni dizisi Bozkır'da çırılçıplak dans etti. Güzel oyuncunun cesur sahneleri sosyal medyada gündem oldu.

Yüsra Geyik dans videosu ile olay oldu! İşte o video
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Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteriyle şöhreti yakalayan ve halihazırda Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik, BluTV'nin önemli yapımlarından biri olan Bozkır dizisiyle gündemde.
Hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanan, başrollerini Yiğit Özşener ve Furkan Andıç'ın paylaştığı dizide Cemre Baysel, Yüsra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu da yer alıyor.

Bozkır dizisinin 2. sezonunda rol alan Yüsra Geyik, dizideki çıplak dansıyla sosyal medyayı salladı. Görenşer, "Aman Hüsnü görmesin" yorumunda bulundu.

Başarılı oyuncu, dizinin yedinci bölümündeki o sahneyle çok konuşuldu.

İşte o sahneden görüntüler...
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Yüsra Geyik
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