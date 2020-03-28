SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi:"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şehirlerarası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek. Seyahat İzin Kurulu tarafından otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek. Yolculuğa izin verilen otobüsler, seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında durabilecek ve durdukları illerin valilikleri tarafından seyahat etmesine izin verilen yolcuları ise kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.