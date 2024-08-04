Yunus, yaklaşık 1 yıl sonra Galatasaray formasıyla sahada

Galatasaray'ın altyapısından çıkan milli futbolcu Yunus Akgün, yaklaşık 1 yıl sonra sarı-kırmızılı formayı bir resmi maçta terletti.
Son olarak geçen sezonun 2. haftasında 19 Ağustos 2023'te Trabzonspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında oynayan Yunus, ardından İngiltere Championship takımlarından Liecester City'ye kiralandı.
Sezon sonunda takıma geri dönen Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinde 60. dakikada Hakim Ziyech'in yerine oyuna girerek 350 gün sonra Galatasaray formasıyla sahaya çıktı.
Son olarak geçen sezonun 2. haftasında 19 Ağustos 2023'te Trabzonspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında oynayan Yunus, ardından İngiltere Championship takımlarından Liecester City'ye kiralandı.
Sezon sonunda takıma geri dönen Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinde 60. dakikada Hakim Ziyech'in yerine oyuna girerek 350 gün sonra Galatasaray formasıyla sahaya çıktı.
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