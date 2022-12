Yunus Özmusul: 'Hedefim milli takımla Avrupa Şampiyonası'

Güney Kore'nin SK Hawks takımında hentbol kariyerini sürdüren kaleci Yunus Özmusul, milli formayla 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılmayı hedefliyor.



Uzak Doğu ekibinde yaklaşık 4 aydır forma giyen 33 yaşındaki deneyimli hentbolcu, devre arası tatilini ailesinin yanında geçirmek üzere geldiği Eskişehir'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Yunus, Almanya'da VB 1898 Bittenfeld Stuttgart, Macaristan'da Oroshazi FKSE-LINAMAR, Yunanistan'da AEK oynadıktan sonra kariyerini 4'üncü ülkede sürdürdüğünü söyledi.



İlk kez Asya'da bir takımda oynadığını belirten Yunus, "Oradaki spor ve yaşam kültürü Avrupa'ya ve bize göre alışılmışın çok dışında farklı bir kültür. O yüzden farklı durumlar, yaşantılar ve yeni hikayeler ortaya çıkıyor. Bu açıdan da benim için heyecanlı oluyor. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor." dedi.



Yunus, transfer sürecinde farklı alternatifleri olsa da Asya kıtasının ailesi ve kendisi için hep bir merak konusu olması nedeniyle tercihini SK Hawks'tan yana kullandığını anlattı.



Güney Kore'de bir Türk hentbolcunun ve Türk bayrağının var olmasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Yunus, "SK Hawks, ülkenin en önemli takımlarından biri, Güney Kore'de son üç yıldır ligi ikinci bitiriyorlar. Bu yıl şüphesiz amaç şampiyonluk, hedefimiz şampiyonluk. Öncelikle oraya şampiyon olmak için gittim. Orada takımla podyumda en üst sırada yer almak için bulunuyorum ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlayıp önümüze bakmak istiyorum." diye konuştu.



Yunus Özmusul, uyum sürecinde zorlandığı anlar olduğunu ancak zamanla bu durumun üstesinden geldiğini aktardı.



"MİLLİ TAKIM'DA ÇOK KALİTELİ SPORCULAR VAR"



Milli takımın bütün sporcular için çok önemli olduğunu kaydeden Yunus, milli formanın, armanın ve bayrağın bütün formaların üzerinde olduğunu vurguladı.



EHF Erkekler EURO 2024'e katılma yolunda ay-yıldızlı takıma elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Yunus, şöyle devam etti:



"Şu ana kadar da her şartta, her fırsatta, elimden geldiğince o forma için, o bayrak için layık olmaya çalıştım. Şu anki süreç de hem uzakta olmamızdan kaynaklı hem de bebeğimin olmasından kaynaklı. Bu süreçte biraz affımı istedim. Elimden geldiğince tekrar milli takım forması altında performansım yeterli görüldüğü takdirde sonuna kadar mücadele edip destek vermek isterim. Milli takımda şu anda çok kaliteli ve iyi sporcular var. Her zaman orada sahaya 16 kişi çıkar ve 16 kişi sonuna kadar o forma için mücadele eder. Bundan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Şu an tabii ki bir alışma süreci de var. Milli takımda bir yapılanma süreci var. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız sonuna kadar mücadeleyi devam ettirecek. İstedikten sonra aşılmayacak engel yok. Çünkü her zaman, her an o formayı giymek nasip olmuyor. Onun için de sonuna kadar üzerime ne zaman görev düşerse yapmaya hazırım. O çok başka bir durum çünkü. Çok başka bir duygu. O açıdan da ben o duyguları yeterince hissettiğimi düşünüyorum."



"SPOR ELÇİSİ OLARAK GÖRÜYORUM"



Yunus Özmusul, kariyer anlamında farklı ülkelerde farklı ekoller gördüğünü belirtti.



Ayrı özelliklere sahip spor kültürleriyle tanıştığını, bu ülkelerde spora bakış açılarının Türkiye'den ne kadar farklı olduğunu ve sistemin nasıl işlediğini gördüğünü anlatan Yunus, şu ifadeleri kullandı:



"Gittiğim her ülkede 'Kendi ülkemde kendi gençlerimize nasıl yardımcı olabilirim?' diye zaman zaman bunları düşünerek izlenimlerde bulunuyorum. Bu açıdan da yurt dışında oynayan Türk sporcuları birer spor elçisi olarak görüyorum. Oradaki iyi noktaları gelip burada aşılamak, bizler için önemli noktalar. Kariyerim bittiğinde öncelikle tabii ki memleketim Eskişehir'e ve genelde de tüm ülkeme yönetici, antrenör veya menajer olarak neler yapabilirsem sonuna kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Kariyerimde ilk hedefim olan Eskişehir'de hentbol oynadığım Porsuk Spor Salonu'na milli forma ile gelme hayalini başardım. Daha sonraki hedefim dünyanın en iyi liginde olmaktı. Bundesliga'da oynayan ilk Türk hentbolcu oldum. Orada forma giydim, ülkemi temsil ettim. Milli takımımızda şu an kalan tek hedefim, Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonasına katılmak. Bundan sonraki kariyerimde yapmak istediğim en önemli hedefim bu."





