Alman kulübünden yapılan açıklamada, takımın pazartesi gününden itibaren küçük gruplarla kendi tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi.



Bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'nın antrenmanlara katılamadığının ifade edildiği açıklamada, milli futbolcunun muhtemelen gelecek hafta idmanlarda yer alacağı kaydedildi.



Union Berlin'in teknik direktörü Urs Fischer, bugün basın mensuplarıyla video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, ayrıntıları vermeden Yunus Mallı'nın evinde karantinada olduğunu açıklamıştı.





Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.