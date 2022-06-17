Yunus Mallı'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transfer harekatı sürerken, kadroda şans bulamayan oyunculardan Yunus Mallı'ya Süper Lig'den talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yunus Mallı'ya Süper Lig'den sürpriz talip
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17 Haziran 2022 14:48
Trabzonspor'da istediği kadar forma şansı bulamayan Yunus Mallı'nın durumunun ne olacağı henüz netleşmedi.



Abdullah Avcı'nın, geçen sezon 2'si 11 olmak üzere sadece 10 karşılaşmada görev verdiği Yunus'a teklifler geldiği bildirildi. 30 yaşındaki oyuncuyu, Atakaş Hatayspor'un ısrarla istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

 
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