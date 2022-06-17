Yunus Mallı'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Trabzonspor'da istediği kadar forma şansı bulamayan Yunus Mallı'nın durumunun ne olacağı henüz netleşmedi.
Abdullah Avcı'nın, geçen sezon 2'si 11 olmak üzere sadece 10 karşılaşmada görev verdiği Yunus'a teklifler geldiği bildirildi. 30 yaşındaki oyuncuyu, Atakaş Hatayspor'un ısrarla istediği gelen haberler arasında yer alıyor.
Abdullah Avcı'nın, geçen sezon 2'si 11 olmak üzere sadece 10 karşılaşmada görev verdiği Yunus'a teklifler geldiği bildirildi. 30 yaşındaki oyuncuyu, Atakaş Hatayspor'un ısrarla istediği gelen haberler arasında yer alıyor.