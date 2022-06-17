Yunus Mallı'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Trabzonspor'da istediği kadar forma şansı bulamayandurumunun ne olacağı henüz netleşmedi.Abdullah Avcı'nın, geçen sezon 2'si 11 olmak üzere sadece 10 karşılaşmada görev verdiği Yunus'a teklifler geldiği bildirildi. 30 yaşındaki oyuncuyu,ısrarla istediği gelen haberler arasında yer alıyor.