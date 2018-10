Yunus Mallı: 'Türkiye'den transfer teklifi aldım'

Bosna-Hersek'le özel maçta karşılaşacak Ay-Yıldızlılar'ın başarılı isimlerinden Yunus Mallı, Rusya karşılaşmasıyla ilgili iddialı mesajlar gönderdi. Söze, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na en kısa yoldan gitmek istiyoruz, o da Uluslar Ligi Grubunu lider bitirmekten geçiyor" diyerek başlayan Yunus, şunları söyledi: "Bu imkan da bizim elimizde. 2-0 geriden gelip deplasmanda 3-2 kazandığımız İsveç maçı bize bu mesajı verdi.""Milli takımımızın yaş ortalaması sanırım 24. Genç ve başarı isteyen bir ekiniz. Daha uzun yıllar bir arada oynayabiliriz. Bu da başarıyı getirecektir. Sadece biraz zaman ve sabra ihtiyaç var.Kendi kariyeri ile ilgili de konuşan Yunus, "Almanya'da ve Wolfsburg'da oynamaktan son derece mutluyum. Zaman zaman Türkiye'den teklifler aldım. Şu an için Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum. Belki 3-4 yıl sonra düşünebilirim" dedi.Genç orta saha oyuncusu, "Almanya'nın başarısındaki en önemli detaylardan biri altyapı. Her sezon hemen hemen her takım altyapısından birkaç oyuncusunu A Takım'a kazandırıyor. Ve ona sabır gösterip mutlaka kazanıyor. Bu da başarıyı getiriyor" dedi.