Yunus Mallı transferinde Trabzonspor'a sürpriz rakip

Trabzonspor'un ilgilendiği Yunus Mallı'ya Almanya 3. Lig ekibi Türkgücü'nün talip olduğu öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Yunus Mallı transferinde Trabzonspor'a sürpriz rakip
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18 Ocak 2021 11:23
Trabzonspor'un Wolfsburg forması giyen milli oyuncu Yunus Mallı ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Yunus Mallı için sürpriz bir ekip devreye girdi.

Footballtransfers'in haberine göre Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Türkgücü Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Wolfsburg formasıyla kupada 5, ligde 58 dakika forma giyebilen Yunus Mallı'nın sezon sonunda biten kontratıyla takımdan ayrılacağı kesin. Wolfsburg, 2017'de milli oyuncumuzu Mainz'dan 12.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Trabzonspor'un ilgisine ilişkin henüz somut bir cevap sunmadığı belirtilen Yunus Mallı'nın Türkgücü Münih'e gidebileceği aktarılıyor.

Türkgücü Münih, daha önce bir başka milli oyuncu Sercan Sararer'i kadrosuna katmıştı. Sercan Sararer'in çok başarılı performans sergilediği Türkgücü Münih, Almanya 3. Ligi'nde son derece iyi bir görüntüyle dikkat çekiyor. 

 


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