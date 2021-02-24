Yunus Mallı: "Trabzonspor'da eski performansıma kavuşacağım"

Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Yunus Mallı açıklamada bulundu

Haber; Fanatik
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Yunus Mallı: 'Trabzonspor'da eski performansıma kavuşacağım'
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24 Şubat 2021 11:53
Yunus Mallı
Yunus Mallı
Wolfsburg
Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Yunus Mallı gelecek adına iddialı... Maaşında büyük fedakârlık yaparak Bordo-Mavili renklere imza atan Milli oyuncu, yakın çevresine yaptığı konuşmada Trabzonspor'da başarılı olmak adına çok istekli olduğunu vurguladı.

'Herkes çok yardımcı oluyor'

Fırtına'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcunun, "Burada harika bir arkadaşlık ortamı buldum. Gerek takım arkadaşlarım gerek teknik heyet olsun herkes bana çok sıcak davranıyor, çok yardımcı oluyor. Bu sayede alışma sürecini daha çabuk aşıyorum. Uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynamak güzel bir duygu. Hocamız Abdullah Avcı, benimle yakından ilgileniyor" dediği öğrenildi.

'Daha fazla süre aldıkça...'

Daha fazla katkı vermek adına idmanlarda çok çalıştığını dile getiren Yunus'un, "Adım adım gidiyorum. Çok istekliyim ve burada başarılı olacağım, tekrar eski performansıma kavuşacağım. Daha fazla süre alıp, takımın sistemini daha iyi anladıkça, Trabzonspor'a çok daha fazla sahada katkı vereceğim" sözlerini kullandığı belirtildi.



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