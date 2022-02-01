Yunus Mallı'nın imzası, Abdullah Avcı'ya takıldı!

Göztepe'nin yarım sezonluğuna kiralamak için Trabzonspor'dan talip ettiği Yunus Mallı transferi gerçekleşmiyor.



Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun ısrarla istediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna Karadeniz ekibi vize vermedi. Bordo- mavili ekipte son haftalarda süre almaya başlayan Yunus Mallı için Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ona ihtiyacım var" değerlendirmesini yapınca transfer rafa kalktı.



Almanya'da yetişen Yunus Mallı, Mainz 05, Wolfsburg, Union Berlin formalarını da giyerken bir yıldır Trabzonspor'da top koşturuyor.



29 yaşındaki orta saha bu sezon bordo-mavili ekipte 7 karşılaşmaya çıktı.









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