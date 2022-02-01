Yunus Mallı'nın imzası, Abdullah Avcı'ya takıldı!

Yunus Mallı'nın Göztepe'ye transferi Abdullah Avcı'dan onay çıkmaması üzerine rafa kalktı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yunus Mallı'nın imzası, Abdullah Avcı'ya takıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2022 10:56
Göztepe'nin yarım sezonluğuna kiralamak için Trabzonspor'dan talip ettiği Yunus Mallı transferi gerçekleşmiyor.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun ısrarla istediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna Karadeniz ekibi vize vermedi. Bordo- mavili ekipte son haftalarda süre almaya başlayan Yunus Mallı için Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ona ihtiyacım var" değerlendirmesini yapınca transfer rafa kalktı.

Almanya'da yetişen Yunus Mallı, Mainz 05, Wolfsburg, Union Berlin formalarını da giyerken bir yıldır Trabzonspor'da top koşturuyor.

29 yaşındaki orta saha bu sezon bordo-mavili ekipte 7 karşılaşmaya çıktı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.