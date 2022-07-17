Yunus Mallı, Kasımpaşa yolcusu

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen ve gözden çıkarılan Yunus Mallı, Kasımpaşa ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yunus Mallı, Kasımpaşa yolcusu
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17 Temmuz 2022 12:40
Trabzonspor'da gözden çıkarılan ve adı birçok takımla anılan Yunus Mallı'nın yeni adresi İstanbul oluyor. Gurbetçi futbolcu, Kasımpaşa'yla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde el sıkıştı.

Transfer imzalara kaldı. Oyuncunun maaşını Kasımpaşa ödeyecek. Kasımpaşa'nın yine Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu Fode Koita'yı da renklerine bağlama ihtimali olduğu ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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