Almanya Ligi'nde 9. hafta maçında Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf ile Yunus Mallı'nın takımı Wolfsburg karşılaştı. Maçta kazanan 3-0'lık skorla Wolfsburg oldu.
Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Wout Weghorst (penaltı), 73. dakikada Josip Brekalo ve 80. dakikada Daniel Ginczek kaydetti.
Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika forma giydi. Wolfsburg'da maça yedek kulübesinde başlayan Yunus Mallı, 84. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetin ardından Wolfsburg puanını 12'ye yükseltirken, Fortuna Düsseldorf 5 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Fortuna Düsseldorf, Mönchengladbach'a konuk olacak. Wolfsburg, Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
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Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Wout Weghorst (penaltı), 73. dakikada Josip Brekalo ve 80. dakikada Daniel Ginczek kaydetti.
Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika forma giydi. Wolfsburg'da maça yedek kulübesinde başlayan Yunus Mallı, 84. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetin ardından Wolfsburg puanını 12'ye yükseltirken, Fortuna Düsseldorf 5 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Fortuna Düsseldorf, Mönchengladbach'a konuk olacak. Wolfsburg, Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın