Yunus Mallı: 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'

Almanya'da alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yunus Mallı, ilk kez 2015 yılında A Milli Futbol Takımımızın formasını terletmiş ve ay-yıldızlı forma ile çıktığı 24 müsabakada 1 gol atma başarısı göstermişti.



Yunus Mallı, bu sezon Wolfsburg'ta çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynadı ve 408 dakikada sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Yunus Mallı'ya Alman kulübünden izin çıkmadı.Sarı-Lacivertliler'in 1.5 yıllık kiralık teklifini geri çeviren Wolfsburg, "Bizim Yunus Mallı'ya ihtiyacımız var. Ona önemli bir yatırım yaptık. Yunus çok çalışıp yakın zamanda eski formunu yakalayacaktır" açıklaması yaptı. Yunus'un ise Alman yöneticilere "Oynamak istiyorum. Eğer burda şans bulamayacaksam Fenerbahçe'ye gideyim" dediği öğrenildiFenerbahçe, Wolfsburg'u ikna edemedi ama Yunus Mallı, Sarı-Lacivertli takıma transfer olmayı çok istiyor.