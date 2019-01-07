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Yunus Mallı: "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Yunus Mallı'ya kulübünden izin çıkmadı. Yunus ise ayrılmaya sıcak bakıyor.

Kaynak: Takvim
Yunus Mallı: 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'
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07 Ocak 2019 11:41
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Yunus Mallı'ya Alman kulübünden izin çıkmadı.

Sarı-Lacivertliler'in 1.5 yıllık kiralık teklifini geri çeviren Wolfsburg, "Bizim Yunus Mallı'ya ihtiyacımız var. Ona önemli bir yatırım yaptık. Yunus çok çalışıp yakın zamanda eski formunu yakalayacaktır" açıklaması yaptı. Yunus'un ise Alman yöneticilere "Oynamak istiyorum. Eğer burda şans bulamayacaksam Fenerbahçe'ye gideyim" dediği öğrenildi

FENER'İ İSTİYOR

Fenerbahçe, Wolfsburg'u ikna edemedi ama Yunus Mallı, Sarı-Lacivertli takıma transfer olmayı çok istiyor.

Almanya'da alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yunus Mallı, ilk kez 2015 yılında A Milli Futbol Takımımızın formasını terletmiş ve ay-yıldızlı forma ile çıktığı 24 müsabakada 1 gol atma başarısı göstermişti.

Yunus Mallı, bu sezon Wolfsburg'ta çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynadı ve 408 dakikada sahada kaldı.




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