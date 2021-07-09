Yunus Mallı: "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım"

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yunus Mallı, yeni sezona sıkı hazırlanıyor.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Yunus Mallı: 'Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım'
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09 Temmuz 2021 13:28
Yunus Mallı
Yunus Mallı
Trabzonspor
Trabzonspor'da kampın öne çıkan isimlerinden olan Yunus Mallı, "Bu sezon bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yunus Mallı, kamp döneminin öne çıkan isimlerinden oldu.

Haber61'in haberine göre; 29 yaşındaki orta saha, idmanlarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediklerini harfiyen yerine getirirken, fizik gücüyle takım arkadaşlarının bir adım önüne geçti.

Yeni sezonun kendisi ve Trabzonspor için daha iyi olmasını hedefleyen Yunus, "Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon kendi adıma hedeflerin uzağında kaldım. İnanıyorum ki, yeni sezonda takımımın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak performansı sergileyeceğim. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" açıklamasını yaptı.


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