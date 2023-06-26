Yunus Emre Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Yunus Emre Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Eskişehir'de gerçekleştirildi.



Federasyonun açıklamasına göre, yarışlar 15 ile 17 yaş altında kızlar, 23 yaş altında erkekler, gençler ve büyüklerde ise hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde yapıldı.



Büyük erkekler zamana karşı yarışta birinciliğe, Spor Toto Spor Kulübünden Ahmet Örken ulaştı. Milli bisikletçi Ahmet Örken, böylece zamana karşı yol yarışında 9. kez Türkiye şampiyonu oldu.



Şampiyonada büyükler yol yarışında ise erkeklerde Konya Büyükşehir Belediyesinden Burak Abay birinci, Spor Toto Spor Kulübünden Ahmet Örken ikinci, Tahir Buğra Yiğit üçüncü oldu. Kadınlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Azize Bekar birinciliği, Velo Bursa'dan Gamze Ceyhan ikinciliği, Bisiklet Hareketi Spor Kulübünden Mümine Çolak üçüncülüğü elde etti.



Büyükler takım klasmanında erkeklerde Spor Toto Spor Kulübü, kadınlarda Velo Bursa birinci sırayı aldı.





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