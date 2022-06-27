Yunus Emre Sonsırma, Galatasaray Nef'te

Galatasaray Nef, Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yunus Emre Sonsırma, Galatasaray Nef'te
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27 Haziran 2022 21:43
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yunus Emre Sonsırma'ya gelecek sezondan itibaren 2 yıl boyunca terleteceği sarı-kırmızılı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Basketbola Darüşşafaka'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Olin Edirne, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka formalarını giydi.

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