Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak'tan kötü haber geldi.



18 yaşındaki futbolcunun sağ üst adele tendonu koptu.



Yunus Emre Konak, bu sakatlığı nedeniyle en az 4-5 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.



Brentford, genç futbolcuyu Sivasspor'dan 4.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.



ARDA GÜLER DE BENZER KADERİ YAŞADI



Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e giden Arda Güler de 3 kez sakatlık yaşamasının ardından yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.



