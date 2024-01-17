Yunus Emre Konak'tan kötü haber!

Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak, sakatlığı nedeniyle en az 4-5 sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com
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Yunus Emre Konak'tan kötü haber!
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17 Ocak 2024 17:27
Son güncelleme 17 Ocak 2024 18:18
Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak'tan kötü haber geldi.

18 yaşındaki futbolcunun sağ üst adele tendonu koptu.

Yunus Emre Konak, bu sakatlığı nedeniyle en az 4-5 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.

Brentford, genç futbolcuyu Sivasspor'dan 4.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

ARDA GÜLER DE BENZER KADERİ YAŞADI

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e giden Arda Güler de 3 kez sakatlık yaşamasının ardından yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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