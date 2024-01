Sivasspor'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak, Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transferiyle spor gündeminin zirvesine oturdu. Genç yetenek, öncelikle İngiliz ekibinin B takımında mücadele edecek. Ada temsilcisi bonuslarla birlikte Sivasspor'a 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemesi yapacak. Bu flaş transfer sonrası genç oyuncunun Batman Tüpraşspor ve 1955 Batman Belediyespor altyapılarında beraber çalıştığı antrenörü Hamit Demir, eski öğrencisinin gelişim sürecini Hürriyet'e anlattı. anlattı.The Guardian gazetesinin 2006 doğumlu olan en iyi 60 genç futbolcu arasında gösterdiği Sivasspor'un genç yıldızı Yunus Emre Konak'la ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 17 yaşındaki ön liberoyu transfer etmek için düğmeye basarken iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri son noktaya geldi. Bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan ve 1 asistlik performans sergileyen Konak, etkili oyunuyla transferin gözdesi haline geldi. 1955 Batman Belediyespor'da altyapı antrenörü olarak görev yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı Hamit Demir, eski öğrencisinin İngiltere'ye uzanan serüveni, teknik özellikleri ve transfer başarısı hakkında düşüncelerini aktardı.2017 yılına kadar Yunus Emre'yle beraber Batman Tüpraşspor'daydım. Yunus Emre'yi, annesi elinden tutup antrenmanlara getiriyordu. Yani futbola, tek başına altyapı antrenmanlarına gidip gelemeyecek kadar ufak yaşta başladı, 7-8 yaşlarındaydı. 2017 yılında 1955 Batman Belediyespor'a geçiş yaptım ve yanımda Yunus Emre'yi de götürdüm. 1955 Batman Belediyespor'daki 1.yılımızda TÜFAD'ın (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği) turnuvalarına katılmak için Antalya'ya gittik. Yunus Emre'yi ve şu an Beşiktaş 'ta oynayan oyuncum İslam Aydın'ı turnuvayı izlemeye gelen kulüp yöneticileri ve scout ekipleri transfer etmek istedi. Sivasspor, Antalya'daki maçlarda Yunus Emre'yi beğendi. Antalya'daki turnuvanın ikinci aşaması Ankara'da yapıldı. Ankara'daki turnuvaya Sivasspor'un eski sol beki Hayrettin Yerlikaya da gelmişti. Yunus Emre'yi o da izledi ve öğrencim orada da beğenildi.O dönem Yunus Emre'yi, Beşiktaş da transfer etmek istemişti. Beşiktaş'ta, Ahmet Nur Çebi'nin akrabası olan altyapı sorumlusu olan eski futbolcu Ali Çebi Hoca vardı. Kendisi çok samimi dostumdur. Yunus Emre'yi transfer etmek için o da çok ısrar etti ama Sivasspor daha yakın diye Yunus Emre'yi Sivasspor'a gönderdik. Ali Çebi Hoca'ya, bir başka oyuncum olan İslam Aydın'ı verdim. Benim esas bomba oyuncum İslam Aydın, şu an Beşiktaş'ın U19 takımında oynuyor. Bu sene o da patlama yapar. İslam Aydın'ın oyun tarzı, Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen'e benziyor. İslam Aydın; Zeki, çabuk, golcü, hızlı ve acayip bir futbolcu. İslam Aydın da en yakın zamanda Süper Lig'de oynayacaktır. Aynı yıl Yunus Emre'yi Sivasspor'a, İslam Aydın'ı ise Beşiktaş'a gönderdim. Ali Çebi Hocam, Yunus Emre'yi istediğinde şartlar biraz daha Sivasspor'u gösteriyordu. Daha doğrusu Sivasspor daha çok ilgilendi. Sivasspor, daha çok ilgi gösterince Yunus Emre'yi oraya verdik. Sivasspor'a götürüp teslim edeceğimiz sırada babası Yunus Emre'nin gelmek istemediğini söyledi. 'Ben de sizinle geliyorum' deyip, onlarla beraber otobüse binmiştim. Sivas'a kadar otobüste ağladı ve 'Gitmem' dedi. Yunus Emre'nin yanına oturup, 'Bak oğlum. Seni Sivasspor'a götüreceğim. Tesislere girip bir bak. Beğenirsen orada kalırsın, yoksa beraber geri döneriz. Gezmiş oluruz' dedim. Sivasspor'a gittiğimizde Yunus Emre, tesisleri ve oyuncuları gördü. Futbolcuları görünce ortama âşık oldu ve 'Hocam, ben kalıyorum' dedi.Bu arada Yunus Emre'yi, 11-12 yaşlarındayken Fenerbahçe'ye göndermiştim. Babasına, 'Sen Yunus Emre'yi Fenerbahçe'ye götür. Fenerbahçe'deki hocalarla konuştum. Orada idmana çıksın, onu direk alırlar' dedim. Yunus Emre, babasıyla Fenerbahçe'ye gitti ve orada 1 gün idmana çıktı. İlk idmandan sonra babası beni aradı ve 'Hocam, Yunus Emre'yi ilk idmana çıkardık. Çok beğendiler. İkinci gün idmana gitmek istemedi, ağladı. Ne yaptıysam idmana gitmiyor' dedi. Yunus Emre'yle telefonda konuşmak istedim ama çocuk ağlamaktan konuşamadı. Ne yaptıysak Fenerbahçe'nin ikinci günkü idmanına çıkaramadık. Yunus Emre, 'Batman'a döneceğim' diyor, başka bir şey demiyor. Babasına, 'Bu işler zorla olmaz. Madem orada oynamak istemiyor, alıp geri getir' dedim. Yunus Emre, Fenerbahçe'den geri geldi. Yani Yunus Emre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kapısından döndü.Yunus Emre, 1 hafta önce yanımızdaydı. 4 gün izni vardı ama sahaya gelip 3 gününü burada geçirdi. 'Hocam, dayanamıyorum. Buraya gelmişken bir şut atayım' demişti. 3 gün sahadan çıkmadı, futbolu çok seviyor. Çocukken çok büyük bir futbolcu olacağını söylemiştim. Allah vergisi bir yeteneği vardı. 10 kere ikili mücadeleye girse bile hepsini kazanıyordu. 2 sene önce Yunus Emre'nin dünyanın en büyük 6 numarası olacağını söylediğimde diğer antrenör arkadaşlarım, 'Ya sen öğrencini ne kadar da büyütüyorsun' diyordu. Yunus Emre; İsmail Yüksek ve Salih Özcan'dan 10 gömlek daha iyi. Onu, Manchester City forması giyen Rodri'yle kıyaslıyorum. Dünyanın en iyi 6 numarası şu an Rodri. Hem Yunus Emre'yi hem de Rodri'yi izliyorum. 2 sene önce Yunus Emre'ye, 'Sen Rodri'yi de geçeceksin. Ondan daha büyük topçu olacaksın. Rodri filan senin yanında hikâye kalacak' demiştim. O da bana, 'İnşallah hocam, seni hiçbir zaman utandırmayacağım' demişti. Çok düzgün ve karakterli bir çocuk. Futbolu çok seven, sürekli bir hedefi olan bir futbolcuydu. Oyuncularımı, onların oyun potansiyeline en yakın oyuncuyla eşleştirmeye çalışıyorum ve oyuncularıma, 'Sen bunu izle, senin hedefin bu olsun' diyorum. Çünkü beynimiz, görerek öğreniyor. Öğrencilerime, dünyanın en büyük oyuncularını izlemeyi ve kendilerini onların yerine koymalarını öğütlüyorum.İngiltere Premier Lig'den yukarısı yok bence. Dünyanın en ultra ligi orasıdır. Brentford'dan daha iyi takımlara sıçrayacağını söylemek istiyorum. İleride Manchester United, Liverpool, Manchester City gibi kulüplerde çok rahat ve gözü kapalı oynar. U18 Milli Takımı'nda oynadığında 'Seneye Ümit Milli, ardından A Milli Takım'da oynarsın' dedim. Seneye yüzde yüz A Milli Takım'da oynayacağını düşünüyorum. Allah bir sakatlık vermezse daha çok iyi yerlere gelecektir. Yunus Emre'nin dönüm noktası, geçen sene şampiyon oldukları U17 Elit A Ligi final maçı oldu. Final maçlarında mükemmel oynadı ve işi bitirdi.62 yaşındayım, 15 senedir altyapı hocalığı yapıyorum. Her zaman bu işin merkezine oyuncularımı koymuşumdur. Hiçbir zaman kendimi ön planda tutmadım. Bir çocuğu takıma aldığımda 5 sene sonrasının hesabını yaparak takıma alıyorum. Bu bölge, yetenekli oyuncu kaynıyor. Eğer düzgün idman verirsen, iyi bir sistemde çalıştırırsan gelişimleri yüksek oluyor. 15 yıldır en büyük hayalim, Süper Lig'de oynayan bir oyuncumu televizyondan izlemekti. Çok şükür Yunus Emre'nin sayesinde bu da oldu ve hayalim gerçekleşti.