Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Yunus Emre Başar, aileden güreşçi olduğunu söyledi. Başkent Belgrad'da grekoromen stil 77 kiloda dünya üçüncüsü olan Yunus Emre, babasıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"BABA DİYE BAĞIRARAK ARMAĞAN ETTİM"



Madalyasını müsabakalarını salonda izleyen babasına armağan eden Yunus Emre, "Ben çocukken başladım spora. Benim ilk antrenörüm babam diyebilirim. Gerçekten biz çok yol katettik, çok çaba sarf ettik. Beraber başardığımız, yenildiğimiz zaman... Her şeye beraber ortak olduğumuz için babamın da burada olması, tribünde onun varlığını bilmem gerçekten beni çok mutlu ve onore etti. Tabii ki altın madalya alıp öyle armağan etmek isterdim ama üçüncülük madalyasını da 'baba' diye bağırarak babama armağan ettim." ifadelerini kullandı.



Yunus Emre, "Tabii ki bu başarıların baş mimarı babam kadar annem de. Annemin de büyük rolü var. Her ne kadar 'baba' diye bağırsam da kalbim her zaman 'anne' diye bağırıyor." sözleriyle annesine de teşekkür etti.



"AİLEDEN GÜREŞÇİYİZ"



Aileden güreşçi olduklarını anlatan milli sporcu, "Güreşe başlamamı babam anlatsa daha güzel olur ama şöyle diyebilirim; anne karnında karar verilmiş gibi bir şey. Çünkü güreş sporu Başar ailesinde dedelerden, amcalardan geliyor. Hakkı Başar, Zafer Başar amcamdan, Metehan Başar ağabeyimden bize doğru kuşaktan kuşağa gidiyor. Hepimizin içerisinde böyle bir sevgi var." diye konuştu.



"ELİMİZ BOŞ DÖNMÜYORUZ"



Türkiye'ye madalyayla döneceği için mutlu olduğunu belirten Yunus Emre, "Son iki senedir Avrupa Şampiyonası'nda final yapıyorum. Final müsabakalarında kaybetmem, ikincilik madalyası almam, beni buraya daha bir hırslı getirmişti. Altın madalya almak için geldik fakat maalesef olmadı. Ama yine elimiz boş dönmüyoruz. Üçüncülük madalyasını aldık. Buna da şükür diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Yunus Emre, asıl hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sıkletim 77 kilo zaten olimpik sıklet. Ara sıklet olduğu için birçok şampiyonların bulunduğu bir sıklet. Burada üçüncülük maçı yaptığım Güney Koreli (Hyeon-woo Kim) olimpiyat şampiyonu bir sporcu. Bu sporcular seneye de Dünya Şampiyonası'nda olacaktır. Hedefimiz her sporcunun hayali olduğu gibi tabii ki olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunu yapabilmek için de gelecek sene Dünya Şampiyonası'nda ilk beşe girmem gerekiyor. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk ama şampiyonluk dışında bir durum olursa ilk 5'e girip olimpiyata gitmem gerekiyor."



ŞAKİR BAŞAR: "ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TELAFİ EDECEK"



Baba Şakir Başar, Yunus Emre'nin çok küçük yaşta güreşe başladığını belirterek, "Güreş aileden geldiği için bu spora devam etmek istedik. Kardeşim Zafer Başar da güreşçiydi, sakatlık geçirdi. O bizim içimizde biraz ukde bıraktı." dedi.



Madalyaların uzun süreçli çalışmaların ürünü olduğuna işaret eden Başar, şu ifadeleri kullandı:



"Büyüklerde iki senedir üst üste final yaptık. Buraya da iyi hazırlandık ama Yunus bazı sakatlıklar yaşadı. Gerçekten çok zor şartlarda çıktı diyebilirim. Sonuçta üçüncülük iyi derece. Şampiyonluk küçük nüanslarla gitti. Yunus'un da bahsettiği gibi önümüzdeki yıllarda bunu telafi edecek, 77 kiloda dünyanın en iyilerinden biri. Gelecek sene olimpiyat vizesi alıp Fransa'da yapılacak olimpiyatlara katılacağını umut ediyoruz ve çalışmalarımızı o yönde devam ettireceğiz."





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