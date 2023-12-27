Yunus Akgünlü Leicester, 3 puanı elinden son anda kaçırdı!

İngiltere Championship 24. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yunus Akgünlü Leicester, 3 puanı elinden son anda kaçırdı!
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27 Aralık 2023 00:49
Son güncelleme 27 Aralık 2023 00:59
İngiltere Championship 24. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı.

Portman Road'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Leicester, 24. dakikada Stephy Mavididi ile 1-0 öne geçti. Ipswich, 90+3. dakikada Vestergaard'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Leicester City'nin Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün, maça 80. dakikada dahil oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte lider Leicester, puanını 59 yaptı. İkinci sıradaki Ipswich Town ise 53 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Leicester, Erol Bulut'un takımı Cardiff ile oynayacak. Ipswich Town ise QPR'i ağırlayacak.

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