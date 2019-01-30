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Yunus Akgün'e Avrupa'dan flaş teklif!..

Galatasaray'ın genç yeteneği Yunus Akgün'e Anderlecht'in talip olduğu ve teklifini ilettiği öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp, son kararı Fatih Terim'in raporu doğrultusunda verecek.

Yunus Akgün'e Avrupa'dan flaş teklif!..
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30 Ocak 2019 09:35
Galaatasaray'ın Anderlecht'ten Yunus Akgün için flaş bir transfer teklifi aldığı öne sürüldü.

Altyapıdan yetişen ve stiliyle Fransız yıldız Antoine Griezmann'ı çağrıştıran Yunus Akgün, sezon başında yaptığı çıkışla dikkatleri çekmişti. Fatih Terim'in yavaş yavaş üst yapıya geçiş yaptırdığı Yunus Akgün'ü Belçika ekibinin uzun süredir takip ettiği ve transfer kararı aldığı ifade edildi.

Anderlecht'in Yunus Akgün için 3-4 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu ve bir sonraki satıştan da pay teklif ettiği kaydedildi.

Galatasaray'ın henüz bu teklife bir yanıt vermediği, Fatih Terim'den gelecek rapora göre hareket edeceği bilgisi alındı.

"KENDİME GÜVENİYORUM! GOLLER DEVAM EDECEK"

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak tarihe geçen 18 yaşındaki Yunus Akgün, maç sonrası duygularını paylaşdı.

Genç yıldız, ilk hat-tricki sonrası topu aldığını, hocalarına ve arkadaşlarına imzalatacağını söylerken, "18 yaşında hat-trick yapmak bana nasip oldu. Topu da aldım, abilerime ve hocalarıma bunu imzalatacağım." dedi.

Yunus, konuşmasının devamında kendisine şans geldiği taktirde değerlendireceğini belirtirken, "Kendime güveniyorum, bana şans geldiği taktirde elimden geleni yapacağım. İlk golümü Keçiörengücü'ne atmıştım. İnşallah gol atmaya devam edeceğim." dedi.

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