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Yunus Akgün'den hat-trick açıklaması

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol birden atarak yıldızlaşan 18 yaşındaki Yunus Akgün, basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Yunus Akgün'den hat-trick açıklaması
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29 Ocak 2019 22:29
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak tarihe geçen 18 yaşındaki Yunus Akgün, maç sonrası duygularını paylaşdı.

Genç yıldız, ilk hat-tricki sonrası topu aldığını, hocalarına ve arkadaşlarına imzalatacağını söylerken, "18 yaşında hat-trick yapmak bana nasip oldu. Topu da aldım, abilerime ve hocalarıma bunu imzalatacağım." dedi.

Yunus, konuşmasının devamında kendisine şans geldiği taktirde değerlendireceğini belirtirken, "Kendime güveniyorum, bana şans geldiği taktirde elimden geleni yapacağım. İlk golümü Keçiörengücü'ne atmıştım. İnşallah gol atmaya devam edeceğim." dedi.



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