Yunus Akgün yuvada kalmaya yakın

Potansiyelli yerli isimler kadroda tutulacak. Bu oyuncuların başında da Yunus Akgün var

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Yunus Akgün yuvada kalmaya yakın
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04 Haziran 2021 13:07
TFF'nin önümüzdeki sezon için yabancı kuralını 8+6 şeklinde açıklamasının ardından Galatasaray'da gözler yerli oyunculara çevrildi. Eğer bu kural değişmezse, potansiyelli yerli isimler kadroda tutulacak. Bu oyuncuların başında da Yunus Akgün geliyor.

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, çıktığı toplam 32 karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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