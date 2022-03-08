Yunus Akgün, Vinicius'a kafa tutuyor

Galatasaray'dan sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Haber; Takvim
Abone Ol
Yunus Akgün, Vinicius'a kafa tutuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2022 12:10
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, attığı 7 gol ve 5 asistle 12 gole imzasını atarak Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de skora en çok katkı yapan 21 yaş altı futbolcular arasına girdi.

Adana Demirspor forması altında bu sezon Süper Lig'de 7 gol atıp, 5 asist yapan genç futbolcu 12 gole direkt katkı sağladı.

5 OYUNCUDAN BİRİ OLDU

Yunus Akgün, 12 gol katkısı ile Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de skora en çok katkı sağlayan 5 oyuncudan biri olmayı başararak adını dünyaca ünlü yıldız futbolcularla aynı listeye yazdırdı. Borussia Dortmund'dan Erling Haaland, Avrupa'da 21 yaş altı oyuncular arasında 16 gol, 5 asistle 21 gole katkı yaparak bu alanda zirvede yer alırken Yunus Akgün ise 7 gol, 5 asistle listede 5. sırada kendisine yer buldu. Listede Real Madrid'den Vinicius Junior 13 gol, 6 asistle ikinci, Florian Wirtz 7 gol, 10 asistle üçüncü, Arsenal'den Bukayo Saka 8 gol, 5 asistle dördüncü sırada yer aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.