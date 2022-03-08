Yunus Akgün, Vinicius'a kafa tutuyor

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, attığı 7 gol ve 5 asistle 12 gole imzasını atarak Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de skora en çok katkı yapan 21 yaş altı futbolcular arasına girdi.



Adana Demirspor forması altında bu sezon Süper Lig'de 7 gol atıp, 5 asist yapan genç futbolcu 12 gole direkt katkı sağladı.



5 OYUNCUDAN BİRİ OLDU



Yunus Akgün, 12 gol katkısı ile Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de skora en çok katkı sağlayan 5 oyuncudan biri olmayı başararak adını dünyaca ünlü yıldız futbolcularla aynı listeye yazdırdı. Borussia Dortmund'dan Erling Haaland, Avrupa'da 21 yaş altı oyuncular arasında 16 gol, 5 asistle 21 gole katkı yaparak bu alanda zirvede yer alırken Yunus Akgün ise 7 gol, 5 asistle listede 5. sırada kendisine yer buldu. Listede Real Madrid'den Vinicius Junior 13 gol, 6 asistle ikinci, Florian Wirtz 7 gol, 10 asistle üçüncü, Arsenal'den Bukayo Saka 8 gol, 5 asistle dördüncü sırada yer aldı.





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