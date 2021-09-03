Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kiralık oalrak renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
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Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu
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03 Eylül 2021 14:16
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu.

Süper Lig'den birçok teklif alan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden Adana Demirspor'a kiralandı.

150 bin euro karşılığında kiralanan Yunus için 500 bin euroluk satın alma teklifi ise kabul edilmedi.

21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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