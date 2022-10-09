Yunus Akgün'ün rakamları şaşırtıyor!

Bu sezonki performansı eleştiri konusu olan Yunus Akgün, buna karşın 8 haftalık istatistikleriyle ligin en iyi sağ kanat oyuncularından biri olmayı başardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yunus Akgün'ün rakamları şaşırtıyor!
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09 Ekim 2022 14:07
Yunus Akgün
Yunus Akgün
Galatasaray
Galatasaray'da en fazla eleştirilen isimlerden birisi Yunus Akgün... Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız, şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Ancak istatistikler, Yunus Akgün'nün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini sadece bunun skora yansımadığını gösteriyor.

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Milli futbolcu, sağ kanat oyuncuları dikkate alındığında ligin en iyilerinden birisi olmayı başardı. Yunus maç başına 18 şut pası, 36 başarılı dripling, 46 başarılı atak aksiyonu, 3.46 asist beklentisi, 8 isabetli kilit pas, 131 üçüncü bölgeye isabetli pas ve 46 kazanılan ofansif birebir istatistikleriyle zirvede yer aldı.

OKAN BURUK MEMNUN

Okan Buruk'un performansından çok daha memnun olduğu gelen bilgiler arasında. Yunus Akgün, büyük ihtimalle Kayseri deplasmanında da ilk 11'deki yerini alacak. 

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