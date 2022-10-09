Galatasaray'da en fazla eleştirilen isimlerden birisi Yunus Akgün... Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız, şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Ancak istatistikler, Yunus Akgün'nün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini sadece bunun skora yansımadığını gösteriyor.



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Milli futbolcu, sağ kanat oyuncuları dikkate alındığında ligin en iyilerinden birisi olmayı başardı. Yunus maç başına 18 şut pası, 36 başarılı dripling, 46 başarılı atak aksiyonu, 3.46 asist beklentisi, 8 isabetli kilit pas, 131 üçüncü bölgeye isabetli pas ve 46 kazanılan ofansif birebir istatistikleriyle zirvede yer aldı.



OKAN BURUK MEMNUN



Okan Buruk'un performansından çok daha memnun olduğu gelen bilgiler arasında. Yunus Akgün, büyük ihtimalle Kayseri deplasmanında da ilk 11'deki yerini alacak.



