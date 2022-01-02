Yunus Akgün'ün performansı Fiorentina, Lazio ve Roma'nın dikkatini çekti

İtalyan basını, son haftalarda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'nın öğrencisi Yunus Akgün'ü manşetlerine taşıdı.



Calciomercato'nun haberine göre bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün Vincenzo Montella'nın takımında gösterdiği performansa dikkat çekildi. Bu sezon 20 maçta 6 gol 10 asist üreterek performansını katlayan Yunus Akgün "Türkiye'nin yeni Cengiz Ünder'i" olarak nitelendirildi.



Serie A'da Roma, Lazio ve Fiorentina'nın Yunus'un performansını dikkatle takip ettiği ifade edilirken genç oyuncunun daha rekabetçi bir ligde oynamaya hazır olduğu yorumu yapıldı.



Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildi. Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen 21 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.





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