Yunus Akgün'ün ilk maçında Leicester yenildi

İngiltere Championship'in 5. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Leicester City ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City karşı karşıya geldi.
King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0 kazanırken galibiyet golünü 15. dakikada Liam Delap kaydetti.
Leicester City'nin Galatasaray'dan kiraladığı milli oyuncu Yunus Akgün ilk 11'de başladığı maçta 54 dakika sahada kalırken, Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik ve Ozan Tufan maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Leicester City 12 puanda kalırken, Hull City puanını 10'a yükseltti.
King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0 kazanırken galibiyet golünü 15. dakikada Liam Delap kaydetti.
Leicester City'nin Galatasaray'dan kiraladığı milli oyuncu Yunus Akgün ilk 11'de başladığı maçta 54 dakika sahada kalırken, Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik ve Ozan Tufan maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Leicester City 12 puanda kalırken, Hull City puanını 10'a yükseltti.