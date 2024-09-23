Yunus Akgün'ün dirilişi

Galatasaray'da bu sezon kanat transferi konusunda büyük bir belirsizlik yaşandı.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın yolunu tutması, soru işaretlerini doğurdu. Diğer yandan da takviye yapılmaması nedeniyle bu bölgede şans bulan Yunus Akgün'ün nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.
Üst üste Rizespor ve Antep maçlarında forma giyen ve bir gol atan Yunus, önceki gün de Fenerbahçe deplasmanında ilk 11'deydi.
GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
Bir dönem takımdan gönderileceği konuşulan milli futbolcu, kusursuza yakın bir performansın altına imza attı.
3-1'lik zaferde skora katkı yapmamasına rağmen hem savunmaya yardım eden hem de hücumda Kanarya'ya zor anlar yaşatan 24 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk'un güvenini de boşa çıkarmadı.
Öyle ki geride kalan haftalarda yine Yunus'un, sol kanadın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyo
KARİYER MAÇINI OYNADI
Sahada basılmadık yer bırakmayan 24 yaşındaki oyuncu, 28 pasında yüzde 96.4 isabet yakaladı. Hücumda 3 şut pası, 1 isabetli şut; savunmada ise 2 uzaklaştırma, 1 pas arası istatistiği yakaladı. 1 golü de ofsayta takılan genç yıldız, Galatasaray kariyerinin en iyi maçını çıkarttı. Yunus'un formayı kolay kolay bırakması beklenmiyor.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın yolunu tutması, soru işaretlerini doğurdu. Diğer yandan da takviye yapılmaması nedeniyle bu bölgede şans bulan Yunus Akgün'ün nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.
Üst üste Rizespor ve Antep maçlarında forma giyen ve bir gol atan Yunus, önceki gün de Fenerbahçe deplasmanında ilk 11'deydi.
GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
Bir dönem takımdan gönderileceği konuşulan milli futbolcu, kusursuza yakın bir performansın altına imza attı.
3-1'lik zaferde skora katkı yapmamasına rağmen hem savunmaya yardım eden hem de hücumda Kanarya'ya zor anlar yaşatan 24 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk'un güvenini de boşa çıkarmadı.
Öyle ki geride kalan haftalarda yine Yunus'un, sol kanadın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyo
KARİYER MAÇINI OYNADI
Sahada basılmadık yer bırakmayan 24 yaşındaki oyuncu, 28 pasında yüzde 96.4 isabet yakaladı. Hücumda 3 şut pası, 1 isabetli şut; savunmada ise 2 uzaklaştırma, 1 pas arası istatistiği yakaladı. 1 golü de ofsayta takılan genç yıldız, Galatasaray kariyerinin en iyi maçını çıkarttı. Yunus'un formayı kolay kolay bırakması beklenmiyor.