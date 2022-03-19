Yunus Akgün: "Milli formayı gururla terleteceğim"

Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, A Milli Takım'a seçilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Yunus Akgün: 'Milli formayı gururla terleteceğim'
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19 Mart 2022 20:13
Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Genç futbolcu, "Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. 3 haftadır istediğimiz sonuçları alamıyorduk, bu hafta bizim için çok önemliydi. Milli araya 3 puanla girmek istiyorduk. Kazandığımız için çok mutluyuz, inşallah milli aradan sonra da böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Yunus Akgün, "Çok mutluyum, heyecanlıyım, gururluyum. Bu çocukluğumdan beri benim hayalimdi. Tek başıma benim başarım değil, bu Adana Demirspor'un da başarısıdır. Başkanımıza çok teşekkür ederim, hep yanımda oldu, bana destek verdi. Hocama teşekkür ederim, geldiğinden bu yana eksiklerimi kapatmaya çalıştı, yanımda oldu, bana şans verdi. İnşallah ay-yıldızlı formayı gururla terleteceğim" sözlerini kullandı.

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