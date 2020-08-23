Yunus Akgün kiralık gitmek istiyor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, Şükrü Haneder'la bir görüşme gerçekleştirerek oyuncusunun kiralık olarak başka bir takıma gitmek istediğini ifade etti. .

Haber; Sabah
Yunus Akgün kiralık gitmek istiyor
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23 Ağustos 2020 10:26
Galatasaray'ın genç yeteneği Yunus Akgün, Süper Lig kulüplerinden Göztepe'nin radarına girdi. Cim Bom'da genç oyuncunun düzenli oynatılma şartıyla kiralık verilmesine sıcak bakılıyor. Detaylı görüşmeler bu hafta içerisinde gerçekleşecek.

Öte yandan GYunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, Şükrü Hanedar'la bir görüşme gerçekleştirdi.

"Daha çok süreyi alacağı bir takımda kendisini göstermek istiyor" mesajını verdi. Hanedar, bu konudaki talebi Teknik Direktör Fatih Terim'e ileteceğini söyledi.

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